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Чигринька Лукьян Матвеев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Чигринька Лукьян Матвеев
Пол
муж
Номер записи
91
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1779
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 18
01 | Чигринька Лукьян Матвеев: 15 / 32 | Козак - Глава
02 | Чигринька Екилина Павлова: 8 / 25 | Козак - Жена главы [1]
03 | Чигринька Елисей Лукьянов: - / 1 | Козак - Сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Указано, что зять главы семейства №17
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1779 ст.

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