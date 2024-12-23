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Шило Василий Павлов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шило Василий Павлов
Пол
муж
Номер записи
88
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 17
01 | Шило Павел Лукьянов: 64 / - | Козак - Глава
02 | Шило Пелагия Лукьянова: 54 / 67 | Козак - Жена главы [1]
03 | Шило Василий Павлов: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
04 | Шило Савва Павлов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Шило Мария Иванова: - / 17 | Козак - Жена Саввы [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1797 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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