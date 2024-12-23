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Шило Пелагия Лукьянова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шило Пелагия Лукьянова
Пол
жен
Номер записи
87
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
54
Возраст по текущей РС
67
Год рождения вычисленный
1744
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 17
01 | Шило Павел Лукьянов: 64 / - | Козак - Глава
02 | Шило Пелагия Лукьянова: 54 / 67 | Козак - Жена главы [1]
03 | Шило Василий Павлов: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
04 | Шило Савва Павлов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Шило Мария Иванова: - / 17 | Козак - Жена Саввы [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1744 ст.

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