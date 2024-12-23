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Шило Павел Лукьянов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Шило Павел Лукьянов
Пол
муж
Номер записи
86
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
64
Причина выбытия
умер
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1731
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 17
01 | Шило Павел Лукьянов: 64 / - | Козак - Глава
02 | Шило Пелагия Лукьянова: 54 / 67 | Козак - Жена главы [1]
03 | Шило Василий Павлов: - / 14 | Козак - Сын главы [1]
04 | Шило Савва Павлов: 11 / 28 | Козак - Сын главы [1]
05 | Шило Мария Иванова: - / 17 | Козак - Жена Саввы [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1731 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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