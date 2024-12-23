Зуб Матрона Кондратова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Зуб Матрона Кондратова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 83
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- Жена Елисея [6]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 16
01 | Зуб Иосиф Иванов: 54 / - | Козак - Глава
02 | Зуб Улияна Михайлова: 44 / 61 | Козак - Жена главы [1]
03 | Зуб Трофим Иосифов: 6 / 23 | Козак - Сын главы [1]
04 | Зуб Иван Иосифов: 19 / 36 | Козак - Сын главы [1]
05 | Зуб Васса Иосифова: 5 / 22 | Козак - Жена Ивана [4]
06 | Зуб Елисей Иосифов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
07 | Зуб Матрона Кондратова: 10 / 27 | Козак - Жена Елисея [6]
08 | Зуб Феодор Елисеев: - / 1 | Козак - Сын Елисея [6]
09 | Зуб Феврония Елисеева: - / 3 | Козак - Дочь Елисея [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1784 ст.
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