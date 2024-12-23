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Зуб Трофим Иосифов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Зуб Трофим Иосифов
Пол
муж
Номер записи
79
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
6
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 16
01 | Зуб Иосиф Иванов: 54 / - | Козак - Глава
02 | Зуб Улияна Михайлова: 44 / 61 | Козак - Жена главы [1]
03 | Зуб Трофим Иосифов: 6 / 23 | Козак - Сын главы [1]
04 | Зуб Иван Иосифов: 19 / 36 | Козак - Сын главы [1]
05 | Зуб Васса Иосифова: 5 / 22 | Козак - Жена Ивана [4]
06 | Зуб Елисей Иосифов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
07 | Зуб Матрона Кондратова: 10 / 27 | Козак - Жена Елисея [6]
08 | Зуб Феодор Елисеев: - / 1 | Козак - Сын Елисея [6]
09 | Зуб Феврония Елисеева: - / 3 | Козак - Дочь Елисея [6]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1788 ст.

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