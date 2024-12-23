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Гончар Максим Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гончар Максим Иванов
Пол
муж
Номер записи
73
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
17
Причина выбытия
умер
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1778
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 15
01 | Гончар Иван Петров: 59 / - | Козак - Глава
02 | Гончар Анна Вакулина: 29 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Гончар Максим Иванов: 17 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Гончар Дорофей Иванов: 15 / - | Козак - Сын главы [1]
05 | Гончар Федор Иванов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
06 | Гончар Евдокия Антонова: 3 / 20 | Козак - Жена Федора [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1778 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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