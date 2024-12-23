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Гончар Анна Вакулина

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Гончар Анна Вакулина
Пол
жен
Номер записи
72
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
29
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1797
Год рождения вычисленный
1766
Год смерти
1797
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 15
01 | Гончар Иван Петров: 59 / - | Козак - Глава
02 | Гончар Анна Вакулина: 29 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Гончар Максим Иванов: 17 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Гончар Дорофей Иванов: 15 / - | Козак - Сын главы [1]
05 | Гончар Федор Иванов: 13 / 30 | Козак - Сын главы [1]
06 | Гончар Евдокия Антонова: 3 / 20 | Козак - Жена Федора [5]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1766 ст.
Дата смерти
Вычислено 1797 ст.

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