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Рябий Иван Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Рябий Иван Николаев
Пол
муж
Номер записи
68
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Сын Николая [3]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 14
01 | Рябий Пантелимон Кузмин: 54 / 71 | Козак - Глава
02 | Рябий Стефан Пантелимонов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
03 | Рябий Николай Пантелимонов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
04 | Рябий Агафия Павлова: 13 / 30 | Козак - Жена Николая [3]
05 | Рябий Иван Николаев: - / 1 | Козак - Сын Николая [3]
06 | Рябий Павел Пантелимонов: 12 / 29 | Козак - Сын главы [1]
07 | Рябий Феврония Фомина: 8 / 29 | Козак - Жена Павла [6]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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