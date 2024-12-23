Рябий Иван Николаев
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Рябий Иван Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 68
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- Сын Николая [3]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 546
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 14
01 | Рябий Пантелимон Кузмин: 54 / 71 | Козак - Глава
02 | Рябий Стефан Пантелимонов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
03 | Рябий Николай Пантелимонов: 14 / 31 | Козак - Сын главы [1]
04 | Рябий Агафия Павлова: 13 / 30 | Козак - Жена Николая [3]
05 | Рябий Иван Николаев: - / 1 | Козак - Сын Николая [3]
06 | Рябий Павел Пантелимонов: 12 / 29 | Козак - Сын главы [1]
07 | Рябий Феврония Фомина: 8 / 29 | Козак - Жена Павла [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1810 ст.
- Место рождения
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория
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