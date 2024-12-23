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Палагута Матрона Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Палагута Матрона Никитина
Пол
жен
Номер записи
61
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1810
Год рождения вычисленный
1776
Год смерти
1810
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 13
01 | Палагута Федор Матвеев: 24 / - | Козак - Глава
02 | Палагута Матрона Никитина: 19 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Палагута Василий Матвеев: 21 / 38 | Козак - Брат главы [1]
04 | Палагута Агафия Евтихиева: 4 / 21 | Козак - Жена Василия [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1776 ст.
Дата смерти
Вычислено 1810 ст.

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