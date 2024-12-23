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Багмутенко Артем Прокофьев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Багмутенко Артем Прокофьев
Пол
муж
Номер записи
59
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
2
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 12
01 | Чмиренко Иван Алексеев: 24 / - | Козак - Глава
02 | Багмутенко Артем Прокофьев: 10 / 27 | Козак -
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1784 ст.

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