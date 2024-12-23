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Смириха Устина Игнатова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Смириха Устина Игнатова
Пол
жен
Номер записи
57
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена Максима [4]
Возраст по прошлой РС
20
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1805
Год рождения вычисленный
1775
Год смерти
1805
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 11
01 | Смириха Мария Федорова: 46 / - | Козак - Глава
02 | Смирих Никифор: 20 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Смирих Прокофий: 2 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Смирих Максим: 29 / - | Козак - Сын главы [1]
05 | Смириха Устина Игнатова: 20 / - | Козак - Жена Максима [4]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1775 ст.
Дата смерти
Вычислено 1805 ст.

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