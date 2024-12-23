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Смириха Мария Федорова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Смириха Мария Федорова
Пол
жен
Номер записи
53
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
46
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1804
Год рождения вычисленный
1749
Год смерти
1804
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 11
01 | Смириха Мария Федорова: 46 / - | Козак - Глава
02 | Смирих Никифор: 20 / - | Козак - Сын главы [1]
03 | Смирих Прокофий: 2 / - | Козак - Сын главы [1]
04 | Смирих Максим: 29 / - | Козак - Сын главы [1]
05 | Смириха Устина Игнатова: 20 / - | Козак - Жена Максима [4]
Дополнительная информация в записи
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1749 ст.
Дата смерти
Вычислено 1804 ст.

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