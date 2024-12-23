Назаренко Яков Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Назаренко Яков Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 51
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- Племянник главы [2]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1792
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 10
01 | Фесенко Лукьян Антонов: 29 / - | Козак - Глава
02 | Назаренко Василий Иванов: 54 / - | Козак - Глава
03 | Назаренко Мария Никитина: 44 / 61 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Назаренко Симеон Василиев: 19 / 36 | Козак - Сын Василия [2]
05 | Назаренко Екатерина Иванова: 10 / 27 | Козак - Жена Симеона [4]
06 | Назаренко Кузма Симеонов: - / 8 | Козак - Сын Симеона [4]
07 | Назаренко Илья Василиев: 19 / 36 | Козак - Сын Василия [2]
08 | Назаренко Евфим Василиев: 9 / 26 | Козак - Сын Василия [2]
09 | Назаренко Яков Иванов: 2 / 19 | Козак - Племянник главы [2]
10 | Назаренко Сергей Иванов: - / 13 | Козак - Племянник главы [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1792 ст.
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