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Назаренко Яков Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Назаренко Яков Иванов
Пол
муж
Номер записи
51
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
Племянник главы [2]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 10
01 | Фесенко Лукьян Антонов: 29 / - | Козак - Глава
02 | Назаренко Василий Иванов: 54 / - | Козак - Глава
03 | Назаренко Мария Никитина: 44 / 61 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Назаренко Симеон Василиев: 19 / 36 | Козак - Сын Василия [2]
05 | Назаренко Екатерина Иванова: 10 / 27 | Козак - Жена Симеона [4]
06 | Назаренко Кузма Симеонов: - / 8 | Козак - Сын Симеона [4]
07 | Назаренко Илья Василиев: 19 / 36 | Козак - Сын Василия [2]
08 | Назаренко Евфим Василиев: 9 / 26 | Козак - Сын Василия [2]
09 | Назаренко Яков Иванов: 2 / 19 | Козак - Племянник главы [2]
10 | Назаренко Сергей Иванов: - / 13 | Козак - Племянник главы [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1792 ст.

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