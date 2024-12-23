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Фесенко Лукьян Антонов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Фесенко Лукьян Антонов
Пол
муж
Номер записи
43
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
29
Причина выбытия
умер
Год убытия
1809
Год рождения вычисленный
1766
Год смерти
1809
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 10
01 | Фесенко Лукьян Антонов: 29 / - | Козак - Глава
02 | Назаренко Василий Иванов: 54 / - | Козак - Глава
03 | Назаренко Мария Никитина: 44 / 61 | Козак - Жена Василия [2]
04 | Назаренко Симеон Василиев: 19 / 36 | Козак - Сын Василия [2]
05 | Назаренко Екатерина Иванова: 10 / 27 | Козак - Жена Симеона [4]
06 | Назаренко Кузма Симеонов: - / 8 | Козак - Сын Симеона [4]
07 | Назаренко Илья Василиев: 19 / 36 | Козак - Сын Василия [2]
08 | Назаренко Евфим Василиев: 9 / 26 | Козак - Сын Василия [2]
09 | Назаренко Яков Иванов: 2 / 19 | Козак - Племянник главы [2]
10 | Назаренко Сергей Иванов: - / 13 | Козак - Племянник главы [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1766 ст.
Дата смерти
Вычислено 1809 ст.

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