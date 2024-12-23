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Цынбалка Екатерина Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Цынбалка Екатерина Семенова
Пол
жен
Номер записи
41
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Жена Тимофея [2]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 9
01 | Цынбалка Елисавета Климова: 39 / - | Козак - Глава
02 | Цынбал Тимофей Иванов: 4 / 21 | Козак - Сын главы [1]
03 | Цынбалка Екатерина Семенова: 3 / 20 | Козак - Жена Тимофея [2]
04 | Цынбал Вакула Иванов: 1 / 18 | Козак - Брат Тимофея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1791 ст.

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