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Заруба Мойсей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Заруба Мойсей Иванов
Пол
муж
Номер записи
37
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
Брат главы [1]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 8
01 | Заруба Стефан Иванов: 19 / - | Козак - Глава
02 | Заруба Параскева Наумова: 14 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Заруба Яков Иванов: 8 / 24 | Козак - Брат главы [1]
04 | Заруба Мойсей Иванов: - / 12 | Козак - Брат главы [1]
05 | Заруба Симеон Иванов: - / 10 | Козак - Брат главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Место рождения
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория

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