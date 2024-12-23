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Заруба Параскева Наумова

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Заруба Параскева Наумова
Пол
жен
Номер записи
35
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
Жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
14
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1806
Год рождения вычисленный
1781
Год смерти
1806
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 8
01 | Заруба Стефан Иванов: 19 / - | Козак - Глава
02 | Заруба Параскева Наумова: 14 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Заруба Яков Иванов: 8 / 24 | Козак - Брат главы [1]
04 | Заруба Мойсей Иванов: - / 12 | Козак - Брат главы [1]
05 | Заруба Симеон Иванов: - / 10 | Козак - Брат главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1781 ст.
Дата смерти
Вычислено 1806 ст.

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