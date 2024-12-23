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Неделька Иосиф

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Неделька Иосиф
Пол
муж
Номер записи
33
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
Племянник главы [1]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 545
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 7
01 | Неделька Яков Афанасиев: 36 / - | Козак - Глава
02 | Неделька Федор Яковлев: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
03 | Неделька Иосиф: 7 / 24 | Козак - Племянник главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1787 ст.

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