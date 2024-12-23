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Неделька Яков Афанасиев

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Неделька Яков Афанасиев
Пол
муж
Номер записи
31
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
36
Причина выбытия
умер
Год убытия
1801
Год рождения вычисленный
1759
Год смерти
1801
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 544 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 7
01 | Неделька Яков Афанасиев: 36 / - | Козак - Глава
02 | Неделька Федор Яковлев: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
03 | Неделька Иосиф: 7 / 24 | Козак - Племянник главы [1]
Дополнительная информация в записи
Вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1759 ст.
Дата смерти
Вычислено 1801 ст.

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