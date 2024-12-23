Миргород Настасия Петрова
Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
- ФИО
- Миргород Настасия Петрова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 29
- Сословие
- Козак
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- Жена Федора [6]
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Губерния
- Черномория
- Уезд
- Ейский округ
- Место
- Екатериновский курень
- Место события
- Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
- Архивный код
- ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 544 об.
- Полная запись РС
- Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 6
01 | Миргород Никита Иванов: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Миргород Параскева Григориева: 29 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Миргород Сергей Никитин: 10 / 27 | Козак - Сын главы [1]
04 | Миргород Григорий Никитин: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
05 | Миргород Кондрат Никитин: 3 / - | Козак - Сын главы [1]
06 | Миргород Федор Никитин: 2 / 19 | Козак - Сын главы [1]
07 | Миргород Настасия Петрова: - / 16 | Козак - Жена Федора [6]
08 | Миргород Марта Никитина: 1 / 18 | Козак - Дочь главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
- Дата рождения
- Вычислено 1795 ст.
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