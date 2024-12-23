Миргород Никита Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиргород Никита Иванов

Миргород Никита Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Миргород Никита Иванов
Пол
муж
Номер записи
23
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
Глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1760
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 544 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 6
01 | Миргород Никита Иванов: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Миргород Параскева Григориева: 29 / - | Козак - Жена главы [1]
03 | Миргород Сергей Никитин: 10 / 27 | Козак - Сын главы [1]
04 | Миргород Григорий Никитин: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
05 | Миргород Кондрат Никитин: 3 / - | Козак - Сын главы [1]
06 | Миргород Федор Никитин: 2 / 19 | Козак - Сын главы [1]
07 | Миргород Настасия Петрова: - / 16 | Козак - Жена Федора [6]
08 | Миргород Марта Никитина: 1 / 18 | Козак - Дочь главы [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1760 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.