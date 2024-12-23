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Белая Варвара Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год
ФИО
Белая Варвара Григориева
Пол
жен
Номер записи
22
Сословие
Козак
Год ревизии
1811
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
Жена Стефана [3]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Черномория
Уезд
Ейский округ
Место
Екатериновский курень
Место события
Екатериновский курень, Ейский округ, Черномория губ.
Архивный код
ГАКК: ф.250, оп.2, д.206, лист: 544 об.
Полная запись РС
Наименование РС: Именные списки жителей куреней
Населённый пункт: Екатериновский курень
сословие: козаки
Номер двора / семьи: 5
01 | Белий Демьян Прокофьев: 34 / 51 | Козак - Глава
02 | Белая Настасия Яковлева: 24 / 41 | Козак - Жена главы [1]
03 | Белий Стефан Демянов: 7 / 24 | Козак - Сын главы [1]
04 | Белий Яков Демянов: 3 / 20 | Козак - Сын главы [1]
05 | Белая Варвара Григориева: 8 / 25 | Козак - Жена Стефана [3]
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко
Дата рождения
Вычислено 1786 ст.

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