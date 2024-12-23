Михаил Гаврилов
Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
- ФИО
- Михаил Гаврилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 835
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 1
- Причина выбытия
- Причислен в другой НП
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Бугурусланский
- Место
- д. Исайкино
- Место события
- д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 66
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 31
01 | Михаил Гаврилов: - / - | крестьянин -
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