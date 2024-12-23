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Михаил Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
ФИО
Михаил Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
835
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
1
Причина выбытия
Причислен в другой НП
Губерния
Оренбургская
Уезд
Бугурусланский
Место
д. Исайкино
Место события
д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 66
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 31
01 | Михаил Гаврилов: - / - | крестьянин -
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Источник
Индексация данных проведена Дмитрием Маликовым

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