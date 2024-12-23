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Спиридон Савельев

Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
ФИО
Спиридон Савельев
Пол
муж
Номер записи
833
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Откуда прибыл
с. Стюхино
Возраст по текущей РС
80
Год рождения вычисленный
1731
Губерния
Оренбургская
Уезд
Бугурусланский
Место
д. Исайкино
Место события
д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 66
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 30
01 | Спиридон Савельев: - / 80 | крестьянин - глава семьи
02 | Василий Спиридонов: - / 25 | крестьянин - его сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дмитрием Маликовым
Дата рождения
Вычислено 1731 ст.

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