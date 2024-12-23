Матвей Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
- ФИО
- Матвей Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 832
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын [1]
- Откуда прибыл
- с. Стюхино
- Возраст по текущей РС
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1802
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Бугурусланский
- Место
- д. Исайкино
- Место события
- д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 66
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 29
01 | Василий Петров: - / 36 | крестьянин - глава семьи
02 | Иван Васильев: - / 17 | крестьянин - сын [1]
03 | Матвей Васильев: - / 9 | крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Дмитрием Маликовым
- Дата рождения
- Вычислено 1802 ст.
- Место рождения
- д. Исайкино, Бугурусланский, Оренбургская
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