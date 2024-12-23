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Василий Петров

Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
ФИО
Василий Петров
Пол
муж
Номер записи
830
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Откуда прибыл
с. Стюхино
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Оренбургская
Уезд
Бугурусланский
Место
д. Исайкино
Место события
д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 66
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 29
01 | Василий Петров: - / 36 | крестьянин - глава семьи
02 | Иван Васильев: - / 17 | крестьянин - сын [1]
03 | Матвей Васильев: - / 9 | крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дмитрием Маликовым
Дата рождения
Вычислено 1775 ст.

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