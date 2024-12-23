Александр Фёдоров
Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
- ФИО
- Александр Фёдоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 827
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- его брат [1]
- Откуда прибыл
- с. Стюхино
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Бугурусланский
- Место
- д. Исайкино
- Место события
- д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 65 об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 28
01 | Василий Фёдоров: - / 40 | крестьянин - глава семьи
02 | Александр Фёдоров: - / 18 | крестьянин - его брат [1]
03 | Иван Васильев: - / 15 | крестьянин - сын [1]
04 | Никита Васильев: - / 6 | крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Дмитрием Маликовым
- Дата рождения
- Вычислено 1793 ст.
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