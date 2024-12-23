Иван Алексеев
Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
- ФИО
- Иван Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 822
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Алексея [2]
- Откуда прибыл
- с. Стюхино
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Бугурусланский
- Место
- д. Исайкино
- Место события
- д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 65 об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 27
01 | Иван Егоров: - / 35 | крестьянин - глава семьи
02 | Алексей Егоров: - / 34 | крестьянин - его брат [1]
03 | Василий Егоров: - / 20 | крестьянин - брат [1]
04 | Михаил Иванов: - / 20 | крестьянин - сын [1]
05 | Филипп Иванов: - / 15 | крестьянин - сын [1]
06 | Николай Иванов: - / 10 | крестьянин - сын [1]
07 | Василий Иванов: - / 3 | крестьянин - сын [1]
08 | Иван Алексеев: - / 5 | крестьянин - сын Алексея [2]
09 | Иван Алексеев: - / 1 | крестьянин - сын Алексея [2]
10 | Иван Васильев: - / 3 | крестьянин - сын Василия Егорова [3]
11 | Михаил Васильев: - / 0 | крестьянин - сын Василия Егорова [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Дмитрием Маликовым
- Дата рождения
- Вычислено 1806 ст.
- Место рождения
- д. Исайкино, Бугурусланский, Оренбургская
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