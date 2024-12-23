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Василий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
ФИО
Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
821
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын [1]
Откуда прибыл
с. Стюхино
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Оренбургская
Уезд
Бугурусланский
Место
д. Исайкино
Место события
д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 65 об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 27
01 | Иван Егоров: - / 35 | крестьянин - глава семьи
02 | Алексей Егоров: - / 34 | крестьянин - его брат [1]
03 | Василий Егоров: - / 20 | крестьянин - брат [1]
04 | Михаил Иванов: - / 20 | крестьянин - сын [1]
05 | Филипп Иванов: - / 15 | крестьянин - сын [1]
06 | Николай Иванов: - / 10 | крестьянин - сын [1]
07 | Василий Иванов: - / 3 | крестьянин - сын [1]
08 | Иван Алексеев: - / 5 | крестьянин - сын Алексея [2]
09 | Иван Алексеев: - / 1 | крестьянин - сын Алексея [2]
10 | Иван Васильев: - / 3 | крестьянин - сын Василия Егорова [3]
11 | Михаил Васильев: - / 0 | крестьянин - сын Василия Егорова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Дмитрием Маликовым
Дата рождения
Вычислено 1808 ст.
Место рождения
д. Исайкино, Бугурусланский, Оренбургская

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