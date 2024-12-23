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Павел Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
ФИО
Павел Васильев
Пол
муж
Номер записи
814
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Василия [2]
Откуда прибыл
с. Стюхино
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Оренбургская
Уезд
Бугурусланский
Место
д. Исайкино
Место события
д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 65 об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 26
01 | Герасим Петров: - / 56 | крестьянин - глава семьи
02 | Василий Петров: - / 49 | крестьянин - его брат [1]
03 | Пётр Герасимов: - / 23 | крестьянин - сын [1]
04 | Павел Васильев: - / 15 | крестьянин - сын Василия [2]
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Источник
Индексация данных проведена Дмитрием Маликовым
Дата рождения
Вычислено 1796 ст.
Место рождения
д. Исайкино, Бугурусланский, Оренбургская

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