Василий Петров
Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
- ФИО
- Василий Петров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 812
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1811
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- его брат [1]
- Откуда прибыл
- с. Стюхино
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1762
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Бугурусланский
- Место
- д. Исайкино
- Место события
- д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 65 об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 26
01 | Герасим Петров: - / 56 | крестьянин - глава семьи
02 | Василий Петров: - / 49 | крестьянин - его брат [1]
03 | Пётр Герасимов: - / 23 | крестьянин - сын [1]
04 | Павел Васильев: - / 15 | крестьянин - сын Василия [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Дмитрием Маликовым
- Дата рождения
- Вычислено 1762 ст.
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