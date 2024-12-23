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Иван Кузьмин

Из справочника
Ревизские Сказки чувашей по деревням Артамоновка, Артемьевка, Исайкино, Захаркино (Хуторка тож), Самаркино за 1811 год
ФИО
Иван Кузьмин
Пол
муж
Номер записи
810
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1811
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын [1]
Откуда прибыл
с. Стюхино
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Оренбургская
Уезд
Бугурусланский
Место
д. Исайкино
Место события
д. Исайкино, Бугурусланский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.20, лист: 65 об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Кузьма Иванов: - / 48 | крестьянин - глава семьи
02 | Артемий Кузьмин: - / 23 | крестьянин - сын [1]
03 | Артемий Кузьмин: - / 20 | крестьянин - сын [1]
04 | Андрей Кузьмин: - / 15 | крестьянин - сын [1]
05 | Василий Кузьмин: - / 7 | крестьянин - сын [1]
06 | Иван Кузьмин: - / 5 | крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Дмитрием Маликовым
Дата рождения
Вычислено 1806 ст.
Место рождения
д. Исайкино, Бугурусланский, Оренбургская

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