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Дудников Петр Максимова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Часовня за 1858 год
ФИО
Дудников Петр Максимова
Пол
муж
Номер записи
61
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
56
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
15
Родственная связь
двоюродный брат главы [1]
Откуда прибыл
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Причина поступления
перечислены в Одоевский уезд
Год поступления
1852
Возраст по прошлой РС
13
Причина выбытия
умер
Год убытия
1856
Год рождения вычисленный
1838
Год смерти
1856
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Одоевский уезд
Место
д. Часовня
Место события
д. Часовня, Старолесковская/Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО: ф.339, оп.1, д.6, лист: 701
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки на государственных и однодворческих крестьян, вольных хлебопашцев, кантонистов и отставных солдат Одоевского у.; май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: д. Часовня
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Дудников Тимофей Арефьев: 30 / 37 | крестьянин - глава
02 | Дудников Казьма Тимофеев: 8 / 15 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Дудников Тихон Тимофеев: 6 / 13 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Дудников Архип Тимофеев: - / 3 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Дудников Нефед Тимофеев: - / 9 мес | крестьянин - сын главы [1]
06 | Дудникова Марья Никитина: - / 38 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Дудникова Анна Тимофеева: - / 6,5 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Дудникова Елена Кондратьева: - / 10 | крестьянка - племянница главы [1]
09 | Дудников Калина Арефьев: 24 / 36 | крестьянин - брат главы [1]
10 | Дудников Фома Калина: 6 / 13 | крестьянин - сын Калины [9]
11 | Дудников Калина Калина: 4 / - | крестьянин - сын Калины [9]
12 | Дудников Родион Калина: 2 / 9 | крестьянин - сын Калины [9]
13 | Дудников Семен Калина: - / 4 | крестьянин - сын Калины [9]
14 | Дуникова Марья Васильева: - / 36 | крестьянка - жена Калины [9]
15 | Дудников Петр Максимова: 13 / - | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
Примечание: 56. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
Комментарий наборщика: из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 стр. 459 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
Дополнительная информация в записи
56. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
Комментарий наборщика
из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 стр. 459 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1838 ст.
Дата смерти
Вычислено 1856 ст.

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