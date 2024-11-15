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Дудников Архип Тимофеев

Из справочника
Ревизская Сказка д.Часовня за 1858 год
ФИО
Дудников Архип Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
50
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
56
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по текущей РС
3
Год рождения вычисленный
1855
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Одоевский уезд
Место
д. Часовня
Место события
д. Часовня, Старолесковская/Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО: ф.339, оп.1, д.6, лист: 701
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки на государственных и однодворческих крестьян, вольных хлебопашцев, кантонистов и отставных солдат Одоевского у.; май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: д. Часовня
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Дудников Тимофей Арефьев: 30 / 37 | крестьянин - глава
02 | Дудников Казьма Тимофеев: 8 / 15 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Дудников Тихон Тимофеев: 6 / 13 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Дудников Архип Тимофеев: - / 3 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Дудников Нефед Тимофеев: - / 9 мес | крестьянин - сын главы [1]
06 | Дудникова Марья Никитина: - / 38 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Дудникова Анна Тимофеева: - / 6,5 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Дудникова Елена Кондратьева: - / 10 | крестьянка - племянница главы [1]
09 | Дудников Калина Арефьев: 24 / 36 | крестьянин - брат главы [1]
10 | Дудников Фома Калина: 6 / 13 | крестьянин - сын Калины [9]
11 | Дудников Калина Калина: 4 / - | крестьянин - сын Калины [9]
12 | Дудников Родион Калина: 2 / 9 | крестьянин - сын Калины [9]
13 | Дудников Семен Калина: - / 4 | крестьянин - сын Калины [9]
14 | Дуникова Марья Васильева: - / 36 | крестьянка - жена Калины [9]
15 | Дудников Петр Максимова: 13 / - | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1855 ст.
Место рождения
д. Часовня, Одоевский уезд, Тульская губерния
География
д. Часовня, Одоевский уезд, Тульская губерния

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