Дудников Казьма Тимофеев
Из справочника
Ревизская Сказка д.Часовня за 1858 год
- ФИО
- Дудников Казьма Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 48
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 56
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Откуда прибыл
- с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
- Причина поступления
- перечислены в Одоевский уезд
- Год поступления
- 1852
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1843
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Одоевский уезд
- Место
- д. Часовня
- Место события
- д. Часовня, Старолесковская/Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО: ф.339, оп.1, д.6, лист: 701
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки на государственных и однодворческих крестьян, вольных хлебопашцев, кантонистов и отставных солдат Одоевского у.; май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: д. Часовня
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Дудников Тимофей Арефьев: 30 / 37 | крестьянин - глава
02 | Дудников Казьма Тимофеев: 8 / 15 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Дудников Тихон Тимофеев: 6 / 13 | крестьянин - сын главы [1]
04 | Дудников Архип Тимофеев: - / 3 | крестьянин - сын главы [1]
05 | Дудников Нефед Тимофеев: - / 9 мес | крестьянин - сын главы [1]
06 | Дудникова Марья Никитина: - / 38 | крестьянка - жена главы [1]
07 | Дудникова Анна Тимофеева: - / 6,5 | крестьянка - дочь главы [1]
08 | Дудникова Елена Кондратьева: - / 10 | крестьянка - племянница главы [1]
09 | Дудников Калина Арефьев: 24 / 36 | крестьянин - брат главы [1]
10 | Дудников Фома Калина: 6 / 13 | крестьянин - сын Калины [9]
11 | Дудников Калина Калина: 4 / - | крестьянин - сын Калины [9]
12 | Дудников Родион Калина: 2 / 9 | крестьянин - сын Калины [9]
13 | Дудников Семен Калина: - / 4 | крестьянин - сын Калины [9]
14 | Дуникова Марья Васильева: - / 36 | крестьянка - жена Калины [9]
15 | Дудников Петр Максимова: 13 / - | крестьянин - двоюродный брат главы [1]
Примечание: 56. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
Комментарий наборщика: из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 стр. 459 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
- Дополнительная информация в записи
- 56. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
- Комментарий наборщика
- из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 стр. 459 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1843 ст.
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