Голополосова Авдотья Прокофьева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Часовня за 1858 год
- ФИО
- Голополосова Авдотья Прокофьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 38
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 45
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 25
- Родственная связь
- дочь Прокофия [21]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Одоевский уезд
- Место
- д. Часовня
- Место события
- д. Часовня, Старолесковская/Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО: ф.339, оп.1, д.6, лист: 700
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки на государственных и однодворческих крестьян, вольных хлебопашцев, кантонистов и отставных солдат Одоевского у.; май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: д. Часовня
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Голополосов Федор Архипов: 46 / 53 | крестьянин - глава
02 | Голополосова Екатерина Трофимова: - / 53 | крестьянка - вторая жена главы [1]
03 | Голополосова Маланья Федорова: - / 23,5 | крестьянка - дочь главы [1]
04 | Голополосова Антипья Федорова: - / 15 | крестьянка - дочь главы [1]
05 | Голополосова Агафья Федорова: - / 0,8 | крестьянка - дочь главы [1]
06 | Голополосов Федосей Федорова: 15 / 21 | крестьянин - отъ второй жены сын [1]
07 | Голополосов Егоръ Федосеев: - / 0,5 | крестьянин - сын Федосея [6]
08 | Голополосова Агафья Семенова: - / 20 | крестьянка - жена Федосея [6]
09 | Голополосов Дмитрий Федорова: 10 / 17 | крестьянин - сын главы [1]
10 | Голополосов Илья Федорова: 7 / 14 | крестьянин - сын главы [1]
11 | Голополосов Иван Федорова: 5 / 12 | крестьянин - сын главы [1]
12 | Голополосов Михаил Федоров: - / 5 | крестьянин - сын главы [1]
13 | Голополосов Илья Карпов: 37 / - | крестьянин - племянник главы [1]
14 | Голополосова Дарья Ефимова: - / 48 | крестьянка - жена Ильи [13]
15 | Голополосова Ольга Ильина: - / 16 | крестьянка - дочь Ильи [13]
16 | Голополосова Маланья Ильина: - / 10 | крестьянка - дочь Ильи [13]
17 | Голополосова Наталья Ильина: - / 0,5 | крестьянка - дочь [13]
18 | Голополосов Антон Ильин: 15 / 22 | крестьянка - сын Ильи [13]
19 | Голополосова Фекла Павлова: - / 36 | крестьянка - жена Антона [18]
20 | Голополосов Евдоким Ильин: 3 мес / - | крестьянин - сын Ильи [13]
21 | Голополосов Прокофий Карпов: 27 / - | крестьянин - племянник главы [1]
22 | Голополосов Назар Прокофьев: 5 / 12 | крестьянин - сын Прокофия [21]
23 | Голополосова Марина Павлова: - / 36 | крестьянка - жена Прокофия [21]
24 | Голополосова Настасья Прокофьева: - / 9 | крестьянка - дочь Прокофия [21]
25 | Голополосова Авдотья Прокофьева: - / 6 | крестьянка - дочь Прокофия [21]
26 | Голополосова Василиса Прокофьева: - / 3 | крестьянка - дочь Прокофия [21]
27 | Голополосов Федор Карпов: 22 / - | крестьянин - племянник главы [1]
28 | Голополосов Дмитрий Федоров : 2 / 9 | крестьянин - сын Федора [27]
29 | Голополосова Акулина Григорьева: - / 29 | крестьянка - жена Федора [27]
30 | Голополосов Архип Давыдов: 20 / 27 | крестьянин - внук главы [1]
31 | Голополосов Степан Архипов : - / 4 | крестьянин - сын Архипа [30]
32 | Голополосов Игнат Архипов : - / 1 | крестьянин - сын Архипа [30]
33 | Голополосова Наталья Максимова: - / 29 | крестьянка - жена Архипа [30]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1852 ст.
- Место рождения
- д. Часовня, Одоевский уезд, Тульская губерния
- География
- д. Часовня, Одоевский уезд, Тульская губерния
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