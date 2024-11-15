Чельцова Афимья Дмитриева
Из справочника
Ревизская Сказка д.Часовня за 1858 год
- ФИО
- Чельцова Афимья Дмитриева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 13
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 44
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Возраст по текущей РС
- 53
- Год рождения вычисленный
- 1805
- Губерния
- Тульская губерния
- Уезд
- Одоевский уезд
- Место
- д. Часовня
- Место события
- д. Часовня, Старолесковская/Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
- Архивный код
- ГАТО: ф.339, оп.1, д.6, лист: 698
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки на государственных и однодворческих крестьян, вольных хлебопашцев, кантонистов и отставных солдат Одоевского у.; май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: д. Часовня
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Чельцов Макар Трофимов: 47 / 54 | крестьянин - глава
02 | Чельцова Афимья Дмитриева: - / 53 | крестьянка - жена главы [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
- Дата рождения
- Вычислено 1805 ст.
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