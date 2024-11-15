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Чельцова Афимья Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка д.Часовня за 1858 год
ФИО
Чельцова Афимья Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
13
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
44
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Одоевский уезд
Место
д. Часовня
Место события
д. Часовня, Старолесковская/Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО: ф.339, оп.1, д.6, лист: 698
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки на государственных и однодворческих крестьян, вольных хлебопашцев, кантонистов и отставных солдат Одоевского у.; май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: д. Часовня
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Чельцов Макар Трофимов: 47 / 54 | крестьянин - глава
02 | Чельцова Афимья Дмитриева: - / 53 | крестьянка - жена главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1805 ст.

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