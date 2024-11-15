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Чельцов Макар Трофимов

Из справочника
Ревизская Сказка д.Часовня за 1858 год
ФИО
Чельцов Макар Трофимов
Пол
муж
Номер записи
12
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
44
Двор / Семья
2
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Причина поступления
перечислены в Одоевский уезд
Год поступления
1852
Возраст по прошлой РС
47
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Одоевский уезд
Место
д. Часовня
Место события
д. Часовня, Старолесковская/Старо-Лесковская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО: ф.339, оп.1, д.6, лист: 698
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки на государственных и однодворческих крестьян, вольных хлебопашцев, кантонистов и отставных солдат Одоевского у.; май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: д. Часовня
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Чельцов Макар Трофимов: 47 / 54 | крестьянин - глава
02 | Чельцова Афимья Дмитриева: - / 53 | крестьянка - жена главы [1]
Примечание: 44. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
Комментарий наборщика: из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 стр. 453 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
Дополнительная информация в записи
44. по селу Княгинину Монаенской волости Белевского уезда
Комментарий наборщика
из ревизии №10 Тульской губернии Белевского уезда Монаенской волости Кузьменского сельского общества села Княгинина Состоящихъ мужского и женского после Государственныхъ крестьянъ ГАТО Фонд 390 Опись 1 Дело 8 стр. 453 06.04.1858 г взяты год и причина убытия, возраст по предыдущей ревизии
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.

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