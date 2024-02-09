Рахманов Селиверст Петрович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Рахманов Селиверст Петрович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2116
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 27
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- сын главы семьи [1]
- Возраст по прошлой РС
- 31
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1820
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1496
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 27
01 | Рахманов Петр Тарасович: 65 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Рахманов Родион Петрович: 38 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Рахманов Григорий Родионович: 17 / - | крестьянка - сын Родиона Петровича [2]
04 | Рахманова Авдотья Тимофеевна: - / 61 | крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Рахманова Анна Петровна: - / 12 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Рахманова Пелагея Анофриевна: - / 43 | крестьянка - жена Родиона Петровича [2]
07 | Рахманова Екатерина Родионовна: - / 16 | крестьянка - дочь Родиона Петровича [2]
08 | Рахманова Авдотья Родионовна: - / 8 | крестьянка - дочь Родиона Петровича [2]
09 | Рахманов Трофим Родионович: 12 / 19 | крестьянин - сын Родиона Петровича [2]
10 | Рахманов Леонтий Родионович: 5 / 12 | крестьянин - сын Родиона Петровича [2]
11 | Рахманов Селиверст Петрович: 31 / 38 | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Рахманов Прокофий Сильвестрович: 6 / 13 | крестьянин - сын Селиверста Петровича [11]
13 | Рахманов Василий Петрович: 22 / 29 | крестьянин - сын главы семьи [1]
14 | Рахманов Харитон Васильевич: 1 нед / 7 | крестьянин - сын Василия Петровича [13]
15 | Рахманов Федор Васильевич: - / 2 | крестьянин - сын Василия Петровича [13]
16 | Рахманов Иван Петрович: 14 / 21 | крестьянин - сын главы семьи [1]
17 | Рахманова Наталья Григорьевна: - / 39 | крестьянка - жена Селиверста Петровича [11]
18 | Рахманова Устинья Сильвестровна: - / 2 | крестьянка - дочь Селиверста Петровича [11]
19 | Рахманова Анна Андреевна: - / 29 | крестьянка - жена Василия Петровича [13]
20 | Рахманова Авдотья Васильевна: - / 4 | крестьянка - дочь Василия Петровича [13]
21 | Рахманова Екатерина Ивановна: - / 20 | крестьянка - жена Ивана Петровича [16]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1820 ст.
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