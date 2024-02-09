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Рахманова Екатерина Родионовна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Рахманова Екатерина Родионовна
Пол
жен
Номер записи
2112
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
27
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Родиона Петровича [2]
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1842
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1495
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 27
01 | Рахманов Петр Тарасович: 65 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Рахманов Родион Петрович: 38 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Рахманов Григорий Родионович: 17 / - | крестьянка - сын Родиона Петровича [2]
04 | Рахманова Авдотья Тимофеевна: - / 61 | крестьянка - жена главы семьи [1]
05 | Рахманова Анна Петровна: - / 12 | крестьянка - дочь главы семьи [1]
06 | Рахманова Пелагея Анофриевна: - / 43 | крестьянка - жена Родиона Петровича [2]
07 | Рахманова Екатерина Родионовна: - / 16 | крестьянка - дочь Родиона Петровича [2]
08 | Рахманова Авдотья Родионовна: - / 8 | крестьянка - дочь Родиона Петровича [2]
09 | Рахманов Трофим Родионович: 12 / 19 | крестьянин - сын Родиона Петровича [2]
10 | Рахманов Леонтий Родионович: 5 / 12 | крестьянин - сын Родиона Петровича [2]
11 | Рахманов Селиверст Петрович: 31 / 38 | крестьянин - сын главы семьи [1]
12 | Рахманов Прокофий Сильвестрович: 6 / 13 | крестьянин - сын Селиверста Петровича [11]
13 | Рахманов Василий Петрович: 22 / 29 | крестьянин - сын главы семьи [1]
14 | Рахманов Харитон Васильевич: 1 нед / 7 | крестьянин - сын Василия Петровича [13]
15 | Рахманов Федор Васильевич: - / 2 | крестьянин - сын Василия Петровича [13]
16 | Рахманов Иван Петрович: 14 / 21 | крестьянин - сын главы семьи [1]
17 | Рахманова Наталья Григорьевна: - / 39 | крестьянка - жена Селиверста Петровича [11]
18 | Рахманова Устинья Сильвестровна: - / 2 | крестьянка - дочь Селиверста Петровича [11]
19 | Рахманова Анна Андреевна: - / 29 | крестьянка - жена Василия Петровича [13]
20 | Рахманова Авдотья Васильевна: - / 4 | крестьянка - дочь Василия Петровича [13]
21 | Рахманова Екатерина Ивановна: - / 20 | крестьянка - жена Ивана Петровича [16]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1842 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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