Воробьев Семен Яковлевич
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Воробьев Семен Яковлевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2105
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 26
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 29
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1852
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Год смерти
- 1852
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1495
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 26
01 | Воробьев Семен Яковлевич: 29 / - | крестьянин - глава семьи
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1821 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1852 ст.
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