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Воробьев Семен Яковлевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Воробьев Семен Яковлевич
Пол
муж
Номер записи
2105
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
26
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
29
Причина выбытия
умер
Год убытия
1852
Год рождения вычисленный
1821
Год смерти
1852
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1495
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 26
01 | Воробьев Семен Яковлевич: 29 / - | крестьянин - глава семьи
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1821 ст.
Дата смерти
Вычислено 1852 ст.

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