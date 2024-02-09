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Аксинья Ларионовна

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Аксинья Ларионовна
Пол
жен
Номер записи
2099
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
25
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
21
Родственная связь
жена Василия Ефимовича [15]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1838
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1495
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 25
01 | Иван Аксенович: 79 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Лазарь Иванович: 42 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Константин Лазаревич: 23 / - | крестьянин - сын Лазаря Ивановича, от первой жены [2]
04 | Георгий Константинович: - / 2 | крестьянин - сын Константина Лазаревича [3]
05 | Иван Лазаревич: 11 / - | крестьянин - сын Лазаря Ивановича [2]
06 | Иван Лазаревич: 4 / - | крестьянин - сын Лазаря Ивановича [2]
07 | Кузьма Лазаревич: - / 3 | крестьянин - сын Лазаря Ивановича, от второй жены [2]
08 | Агафья Платоновна: - / 41 | крестьянка - вторая жена Лазаря Ивановича [2]
09 | Елизавета: - / 12 | крестьянка - падчерица Лазаря Ивановича [2]
10 | Марья Михайловна: - / 29 | крестьянка - жена Константина Лазаревича [3]
11 | Афросинья Константиновна: - / 9 | крестьянка - дочь Константина Лазаревича [3]
12 | Агафия Константиновна: - / 6 | крестьянка - дочь Константина Лазаревича [3]
13 | Наталья Тимофеевна: - / 18 | крестьянка - жена Ивана Григорьевича [5]
14 | Ефим Иванович: 41 / 48 | крестьянин - сын главы семьи [1]
15 | Василий Ефимович: 13 / 20 | крестьянин - сын Ефима Ивановича [14]
16 | Дмитрий Васильевич: новорожден / 3 мес. | крестьянин - сын Василия Ефимовича [15]
17 | Василий Ефимович: 11 / 18 | крестьянин - сын Ефима Ивановича [14]
18 | Яков Иванович: 33 / 40 | крестьянин - сын главы семьи [1]
19 | Никита Яковлевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Якова Ивановича [18]
20 | Екатерина Максимовна: - / 49 | крестьянка - сын Ефима Ивановича [14]
21 | Аксинья Ларионовна: - / 20 | крестьянка - жена Василия Ефимовича [15]
22 | Матрена Кузьминична: - / 19 | крестьянка - жена Василия Ефимовича [17]
23 | Настасья Васильевна: - / 1 | крестьянка - дочь Василия Ефимовича [17]
24 | Пелагея Прокофьевна: - / 37 | крестьянка - жена Якова Ивановича [18]
25 | Василиса Яковлевна: - / 13 | крестьянка - дочь Якова Ивановича [18]
26 | Прасковья Яковлевна: - / 8 | крестьянка - дочь Якова Ивановича [18]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1838 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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