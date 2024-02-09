Марья Михайловна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Марья Михайловна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2088
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 25
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- жена Константина Лазаревича [3]
- Возраст по текущей РС
- 29
- Куда убыл
- Енисейская губ,
- Причина выбытия
- исключен
- Год убытия
- №2 98/64
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1494
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 25
01 | Иван Аксенович: 79 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Лазарь Иванович: 42 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Константин Лазаревич: 23 / - | крестьянин - сын Лазаря Ивановича, от первой жены [2]
04 | Георгий Константинович: - / 2 | крестьянин - сын Константина Лазаревича [3]
05 | Иван Лазаревич: 11 / - | крестьянин - сын Лазаря Ивановича [2]
06 | Иван Лазаревич: 4 / - | крестьянин - сын Лазаря Ивановича [2]
07 | Кузьма Лазаревич: - / 3 | крестьянин - сын Лазаря Ивановича, от второй жены [2]
08 | Агафья Платоновна: - / 41 | крестьянка - вторая жена Лазаря Ивановича [2]
09 | Елизавета: - / 12 | крестьянка - падчерица Лазаря Ивановича [2]
10 | Марья Михайловна: - / 29 | крестьянка - жена Константина Лазаревича [3]
11 | Афросинья Константиновна: - / 9 | крестьянка - дочь Константина Лазаревича [3]
12 | Агафия Константиновна: - / 6 | крестьянка - дочь Константина Лазаревича [3]
13 | Наталья Тимофеевна: - / 18 | крестьянка - жена Ивана Григорьевича [5]
14 | Ефим Иванович: 41 / 48 | крестьянин - сын главы семьи [1]
15 | Василий Ефимович: 13 / 20 | крестьянин - сын Ефима Ивановича [14]
16 | Дмитрий Васильевич: новорожден / 3 мес. | крестьянин - сын Василия Ефимовича [15]
17 | Василий Ефимович: 11 / 18 | крестьянин - сын Ефима Ивановича [14]
18 | Яков Иванович: 33 / 40 | крестьянин - сын главы семьи [1]
19 | Никита Яковлевич: 4 / 11 | крестьянин - сын Якова Ивановича [18]
20 | Екатерина Максимовна: - / 49 | крестьянка - сын Ефима Ивановича [14]
21 | Аксинья Ларионовна: - / 20 | крестьянка - жена Василия Ефимовича [15]
22 | Матрена Кузьминична: - / 19 | крестьянка - жена Василия Ефимовича [17]
23 | Настасья Васильевна: - / 1 | крестьянка - дочь Василия Ефимовича [17]
24 | Пелагея Прокофьевна: - / 37 | крестьянка - жена Якова Ивановича [18]
25 | Василиса Яковлевна: - / 13 | крестьянка - дочь Якова Ивановича [18]
26 | Прасковья Яковлевна: - / 8 | крестьянка - дочь Якова Ивановича [18]
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- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1829 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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