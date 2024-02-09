Жданова Варвара Максимовна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Жданова Варвара Максимовна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2066
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 24
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- жена Андрея Григорьевича [4]
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1493
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 24
01 | Жданов Иван Андреевич: 70 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Жданов Григорий Иванович: 47 / 54 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Жданов Иван Григорьевич: 23 / 30 | крестьянин - сын Григорий Ивановича [2]
04 | Жданов Андрей Григорьевич: 20 / 27 | крестьянин - сын Григорий Ивановича [2]
05 | Жданов Яков Иванович: 43 / 50 | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Жданов Сергей Яковлевич: 11 / 18 | крестьянин - сын Якова Ивановича [5]
07 | Жданов Афонасий Яковлевич: 8 / 15 | крестьянин - сын Якова Ивановича [5]
08 | Жданов Сергей Яковлевич: 6 / 14 | крестьянин - сын Якова Ивановича [5]
09 | Жданова Домна Осиповна: - / 61 | крестьянка - жена Григорий Ивановича [2]
10 | Жданова Прасковья Лаврентьевна: - / 31 | крестьянка - жена Ивана Григорьевича [3]
11 | Жданова Марфа Ивановна: - / 4 | крестьянка - дочь Ивана Григорьевича [3]
12 | Жданова Елизавета Ивановна: - / 1 | крестьянка - дочь Ивана Григорьевича [3]
13 | Жданова Домна Ивановна: - / 1 неделя | крестьянка - дочь Ивана Григорьевича [3]
14 | Жданова Варвара Максимовна: - / 27 | крестьянка - жена Андрея Григорьевича [4]
15 | Жданова Афросинья Федоровна: - / 47 | крестьянка - жена Якова Ивановича [5]
16 | Жданова Авдотья Яковлевна: - / 10 | крестьянка - дочь Якова Ивановича [5]
17 | Жданова Надежда Яковлевна: - / 8 | крестьянка - дочь Якова Ивановича [5]
18 | Жданова Агафья Ивановна: - / 17 | крестьянка - жена Сергея Яковлевича [8]
19 | Жданов Максим Иванович: 28 / 35 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
20 | Жданов Ефрем Максимович: 7 / 14 | крестьянин - сын Максима Ивановича [19]
21 | Жданов Гаврила Максимович: 1 / 8 | крестьянин - сын Максима Ивановича [19]
22 | Жданов Никифор Максимович: - / 5 | крестьянин - сын Максима Ивановича [19]
23 | Жданов Федот Максимович: - / 3 | крестьянин - сын Максима Ивановича [19]
24 | Жданова Федосья Дмитриевна: - / 34 | крестьянка - жена Максима Ивановича [19]
25 | Жданова Мария Максимовна: - / 16 | крестьянка - дочь Максима Ивановича [19]
26 | Жданова Авдотья Максимовна: - / 10 | крестьянка - дочь Максима Ивановича [19]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1831 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
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