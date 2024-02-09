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Жданов Григорий Иванович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Жданов Григорий Иванович
Пол
муж
Номер записи
2054
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
24
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын главы семьи [1]
Возраст по прошлой РС
47
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1493
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 24
01 | Жданов Иван Андреевич: 70 / - | крестьянин - глава семьи
02 | Жданов Григорий Иванович: 47 / 54 | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Жданов Иван Григорьевич: 23 / 30 | крестьянин - сын Григорий Ивановича [2]
04 | Жданов Андрей Григорьевич: 20 / 27 | крестьянин - сын Григорий Ивановича [2]
05 | Жданов Яков Иванович: 43 / 50 | крестьянин - сын главы семьи [1]
06 | Жданов Сергей Яковлевич: 11 / 18 | крестьянин - сын Якова Ивановича [5]
07 | Жданов Афонасий Яковлевич: 8 / 15 | крестьянин - сын Якова Ивановича [5]
08 | Жданов Сергей Яковлевич: 6 / 14 | крестьянин - сын Якова Ивановича [5]
09 | Жданова Домна Осиповна: - / 61 | крестьянка - жена Григорий Ивановича [2]
10 | Жданова Прасковья Лаврентьевна: - / 31 | крестьянка - жена Ивана Григорьевича [3]
11 | Жданова Марфа Ивановна: - / 4 | крестьянка - дочь Ивана Григорьевича [3]
12 | Жданова Елизавета Ивановна: - / 1 | крестьянка - дочь Ивана Григорьевича [3]
13 | Жданова Домна Ивановна: - / 1 неделя | крестьянка - дочь Ивана Григорьевича [3]
14 | Жданова Варвара Максимовна: - / 27 | крестьянка - жена Андрея Григорьевича [4]
15 | Жданова Афросинья Федоровна: - / 47 | крестьянка - жена Якова Ивановича [5]
16 | Жданова Авдотья Яковлевна: - / 10 | крестьянка - дочь Якова Ивановича [5]
17 | Жданова Надежда Яковлевна: - / 8 | крестьянка - дочь Якова Ивановича [5]
18 | Жданова Агафья Ивановна: - / 17 | крестьянка - жена Сергея Яковлевича [8]
19 | Жданов Максим Иванович: 28 / 35 | крестьянин - племянник главы семьи [1]
20 | Жданов Ефрем Максимович: 7 / 14 | крестьянин - сын Максима Ивановича [19]
21 | Жданов Гаврила Максимович: 1 / 8 | крестьянин - сын Максима Ивановича [19]
22 | Жданов Никифор Максимович: - / 5 | крестьянин - сын Максима Ивановича [19]
23 | Жданов Федот Максимович: - / 3 | крестьянин - сын Максима Ивановича [19]
24 | Жданова Федосья Дмитриевна: - / 34 | крестьянка - жена Максима Ивановича [19]
25 | Жданова Мария Максимовна: - / 16 | крестьянка - дочь Максима Ивановича [19]
26 | Жданова Авдотья Максимовна: - / 10 | крестьянка - дочь Максима Ивановича [19]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.

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