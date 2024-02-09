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Сухов Митрофан Дмитриевич

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Сухов Митрофан Дмитриевич
Пол
муж
Номер записи
2050
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
23
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Дмитрия Филатовича [3]
Дата рождения, указанная в РС
04.06.1856
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1493
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 23
01 | Сухов Иван Петрович: 48 / 55 | крестьянин -
02 | Сухов Василий Иванович: 16 / - | крестьянин - сын Ивана Петровича [1]
03 | Сухов Дмитрий Филатович: 18 / 25 | крестьянин - пасынок Ивана Петровича [1]
04 | Сухов Митрофан Дмитриевич: - / 1 | крестьянин - сын Дмитрия Филатовича [3]
05 | Сухова Афимья Петровна: - / 26 | крестьянка - жена Дмитрия Филатовича [3]
06 | Сухова Авдотья Дмитриевна: - / 5 | крестьянка - дочь Дмитрия Филатовича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
04.06.1856 ст.
Место рождения
с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния

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