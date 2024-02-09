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Сухов Дмитрий Филатович

Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
ФИО
Сухов Дмитрий Филатович
Пол
муж
Номер записи
2049
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
23
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
пасынок Ивана Петровича [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Самарская губ губерния
Уезд
Бузулукский у. уезд
Место
с. Бобровка
Место события
с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
Архивный код
ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1493
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 23
01 | Сухов Иван Петрович: 48 / 55 | крестьянин -
02 | Сухов Василий Иванович: 16 / - | крестьянин - сын Ивана Петровича [1]
03 | Сухов Дмитрий Филатович: 18 / 25 | крестьянин - пасынок Ивана Петровича [1]
04 | Сухов Митрофан Дмитриевич: - / 1 | крестьянин - сын Дмитрия Филатовича [3]
05 | Сухова Афимья Петровна: - / 26 | крестьянка - жена Дмитрия Филатовича [3]
06 | Сухова Авдотья Дмитриевна: - / 5 | крестьянка - дочь Дмитрия Филатовича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
Дата рождения
Вычислено 1833 ст.

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