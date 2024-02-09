Сухов Василий Иванович
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Сухов Василий Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2048
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 23
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Ивана Петровича [1]
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Причина выбытия
- поступил в рекруты
- Год убытия
- 1855
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1493
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 23
01 | Сухов Иван Петрович: 48 / 55 | крестьянин -
02 | Сухов Василий Иванович: 16 / - | крестьянин - сын Ивана Петровича [1]
03 | Сухов Дмитрий Филатович: 18 / 25 | крестьянин - пасынок Ивана Петровича [1]
04 | Сухов Митрофан Дмитриевич: - / 1 | крестьянин - сын Дмитрия Филатовича [3]
05 | Сухова Афимья Петровна: - / 26 | крестьянка - жена Дмитрия Филатовича [3]
06 | Сухова Авдотья Дмитриевна: - / 5 | крестьянка - дочь Дмитрия Филатовича [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1834 ст.
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