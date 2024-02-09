Марчева Прасковья Федоровна
Из справочника
Ревизские сказки с. Бобровка (Сергеевка)
- ФИО
- Марчева Прасковья Федоровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2044
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 22
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Федора Ивановича [4]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Самарская губ губерния
- Уезд
- Бузулукский у. уезд
- Место
- с. Бобровка
- Место события
- с. Бобровка, Ромашкинская вол., Бузулукский у., Самарская губ
- Архивный код
- ЦГАСО: ф.150, оп.1, д.162, лист: 1492
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 22
01 | Марчев Поликарп Иванович: 44 / 51 | крестьянин - глава семьи
02 | Марчев Лаврентий Поликарпович: 15 / - | крестьянин - сын главы семьи [1]
03 | Марчев Тимофей Поликарпович: 7 / 14 | крестьянин - сын главы семьи [1]
04 | Марчев Федор Иванович: 28 / 35 | крестьянин - брат главы семьи [1]
05 | Марчев Прокофий Федорович: 7 / 14 | крестьянин - сын Федора Ивановича [4]
06 | Марчев Федор Федорович: новорожден / 7 | крестьянин - сын Федора Ивановича [4]
07 | Марчева Афимья Федоровна: - / 57 | крестьянка - жена главы семьи [1]
08 | Марчева Вера Петровна: - / 36 | крестьянка - жена Федора Ивановича [4]
09 | Марчева Матрена Федоровна: - / 13 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
10 | Марчева Прасковья Федоровна: - / 10 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
11 | Марчева Татьяна Федоровна: - / 8 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
12 | Марчева Авдотья Федоровна: - / 1 | крестьянка - дочь Федора Ивановича [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Карташовой
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
- Место рождения
- с. Бобровка, Бузулукский у. уезд, Самарская губ губерния
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.